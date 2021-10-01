أخبار عاجلة

وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا -
منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق -
"تركي الفيصل" يطرح شهادة متكاملة للفترة الأكثر حساسية في التاريخ الأفغاني -
بصفقات الـ 190 مليونًا.. التنافس يشتد لخطف نخبة الوضح -
أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي -
مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام! -
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب -
"الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام -
جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين -
ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا.. مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أخضر السيدات لكرة الصالات يختتم معسكره الإعدادي في كرواتيا

Print
بمشاركة 23 لاعبة.. استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة

أخضر السيدات لكرة الصالات يختتم معسكره الإعدادي في كرواتيا

اختتمت بعثة السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيّدات" المعسكر الإعدادي الذي استمر لمدة عشرة أيام بدءًا من تاريخ 18 من هذا الشهر، وضم من خلاله 23 لاعبة استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.

وتم التركيز من خلاله على عدة جوانب مختلفة، كتجهيز اللاعبات فنيًّا ولياقيًّا للبطولات المستقبلية والاحتكاك مع اللاعبات ذوات الخبرة من خلال المباريات الودية، وكذلك رفع مستوى أداء اللاعبات وكسب خبرات أكبر.

وخاض المنتخب السعودي للسيدات خلال معسكره في كرواتيا أربع مباريات، أولى مواجهاته كانت بتاريخ 21 سبتمبر وانتهت بنتيجة 4-2 لصالح "آلومونس الكرواتي"، ليحقق بعدها فوزًا على نظيره "زد إف كي أليمون الصربي" بنتيجة 7-5 ويهديه للوطن في يوم توحيده، ليخسر بعدها في مباراتيه الأخيرتين ضد "زد أف زيمون الصربي" بنتيجة 6-5 وبطل الدوري السلوفيني "زد كي إم إن سيلجي" بنتيجة 3-1.

وأبدت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيّان" رضاها عما تم إنجازه خلال فترة المعسكر في كرواتيا، وأثنت على الروح العالية لدى اللاعبات وحرصهن الكبير على تقديم كل ما لديهن لتمثيل الوطن بالشكل الذي يليق به في كافة المشاركات المستقبلية القادمة.

ومن جانب آخر أشادت مديرة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد" بمستوى اللاعبات خلال هذا المعسكر، وأثنت على انضباطهن وجهودهن المبذولة، وصرحت بأن المعسكر قد سار وفق ما هو مخطط له من خلال البرنامج الإعدادي المعد من قبل الجهازين الفني والإداري.

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جمعة يعلن ترتيبات سفر المنتخب إلى ليبيا

جمعة يعلن ترتيبات سفر المنتخب إلى ليبيا

مدرب المنتخب يفاضل بين طارق حامد والسولية لمجاورة الننى في مباراة ليبيا .. وتفاصيل حالة الطقس

مدرب المنتخب يفاضل بين طارق حامد والسولية لمجاورة الننى في مباراة ليبيا .. وتفاصيل حالة الطقس

مفاجآت منتظرة فى تشكيل المنتخب الوطنى أمام ليبيا.. ماذا يخطط له كيروش؟

مفاجآت منتظرة فى تشكيل المنتخب الوطنى أمام ليبيا.. ماذا يخطط له كيروش؟

استعراض مهارات صلاح والننى فى تدريبات المنتخب.. واعرف كواليس استعدادات الفراعنة قبل مواجهة ليبيا

استعراض مهارات صلاح والننى فى تدريبات المنتخب.. واعرف كواليس استعدادات الفراعنة قبل مواجهة ليبيا