فضلت الحب على منصبها الإمبراطوري.. الأميرة ماكو اليابانية تتزوج من عامة الشعب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هيئة رعاية القصر الإمبراطوري الياباني أن الأميرة ماكو ستتزوج صديق دراسة لها من عامة الشعب بعد سنوات من الجدل، ويدعى كاي كومور شهر أكتوبر الجاري مما يعني انها ستتنازل عن مكانتها الملكية لإتمام هذه الزيجة. وقالت هيئة رعاية القصر الإمبراطوري إن مراسم الزفاف ستتم في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعدما كان محددا لهما الزواج في عام 2018 لكنه أجل بسبب ما تردد عن تعرض عائلة كومور لصعوبات مالية، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية اليوم، والذي اضاف أنه من المتوقع أن ينتقل الزوجان للعيش في نيويورك حيث يعمل كومور محاميا.

ونقل التقرير عن وكالة كيودو للأنباء أن الإعلام المحلي يكثف التغطية حول الأميرة وصديقتها مشيرا، الاهتمام الإعلامي الكبير بالأميرة ماكو- وهي نجلة ولي العهد الياباني الأمير فوميهيتو- وبعائلة صديقها خلال السنوات الماضية تسبب في معاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة. كما عانت زوجة عمها، الإمبراطورة ماساكو، من مرض ناجم عن الضغوط النفسية بعد أن واجهت ضغطا شديدا لإنجاب وريث ذكر للعرش.

وفي اليابان، هناك وصمة عار تعلق بالأذهان حول المصابين بمرض نفسي. وذكر التقرير أن الثنائي، الأميرة ماكو وصديقها، تقابلا أول مرة في عام 2012 في جامعة كريستيان الدولية في طوكيو. وارتبط الثنائي عام 2017 من خلال حفل خطوبة، وحددا العام التالي موعدا للزواج، إلا أن والدة كومورو واجهت مشكلات مالية، فقد ذكرت تقارير أنها اقترضت من خطيبها السابق ولم تتمكن من إعادة المبلغ.