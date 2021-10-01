«المسارح المتنقلة» بفرع «ثقافة الأقصر»

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وقدمت المكتبة الثقافية بالنمسا برنامج المسارح المتنقلة للقري المحرومة، وتضمن اليوم الأول بقرية القريات محاضرة بعنوان «الثقافة ودورها في مواجهة التحديات الحالية»، تناولت مفهوم الثقافة وثقافة الاختلاف ودعائمها ودور وأهمية الثقافة في حياتنا.

يأتي ذلك إلى جانب ورشة فنون تشكيلية بعنوان «العام الهجري الجديد»، وورشة حكى بعنوان «مصر الحضارة والعراقه»، أوضحت أن مصر أول دولة سجلت تاريخها، فمصر الحضارة والعراقة فعلا وليس قولا، وتكريم الله سبحانه وتعالى لمصر في القرآن الكريم، وزيارة مجموعة كبيرة من الأنبياء، إلى جانب اكتشاف مواهب من القرية، واختتم بعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.