أخبار عاجلة

وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا -
منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق -
"تركي الفيصل" يطرح شهادة متكاملة للفترة الأكثر حساسية في التاريخ الأفغاني -
بصفقات الـ 190 مليونًا.. التنافس يشتد لخطف نخبة الوضح -
أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي -
مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام! -
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب -
"الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام -
جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين -
ألمانيا تنشد الانتصار من بوابة رومانيا.. مواجهة مرتقبة بين تركيا والنرويج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملات على السوق السياحي في أسوان

Print
حملات على السوق السياحي في أسوان حملات على السوق السياحي في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية قادها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أشرف حمدى حكمدار ونائب مدير أمن أسوان، وأيضاً اللواء معتز عبدالرحمن مساعد مدير الأمن، حيث استهدفت الحملة السوق السياحى والأسواق المجاورة.

ونجحت جهود الحملة في إزالة 6 حالات تعدى على الأرصفة والطريق العام عبارة عن بروز وفاترين عرض تابعة لمحلات متنوعة مما أدى إلى عرقلة إستكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحى القديم من خلال تركيب المظلات الخشبية وغيرها، وتم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تموين قنا» تحرر 56 محضر خلال حملة مكبره

«تموين قنا» تحرر 56 محضر خلال حملة مكبره

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

غلق صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» وبدء الفرز

غلق صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» وبدء الفرز

تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية

تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية