حملات على السوق السياحي في أسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملات مكبرة صباحية ومسائية قادها اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أشرف حمدى حكمدار ونائب مدير أمن أسوان، وأيضاً اللواء معتز عبدالرحمن مساعد مدير الأمن، حيث استهدفت الحملة السوق السياحى والأسواق المجاورة.

ونجحت جهود الحملة في إزالة 6 حالات تعدى على الأرصفة والطريق العام عبارة عن بروز وفاترين عرض تابعة لمحلات متنوعة مما أدى إلى عرقلة إستكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحى القديم من خلال تركيب المظلات الخشبية وغيرها، وتم تحرير محاضر مخالفة للمتعدين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.