مؤتمر صحفي لـ كيروش لشرح أسباب استبعاد شريف وأفشة ومصير شارة القيادة

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى المصري عقد مؤتمر صحفي مساء غد السبت للرد على قرار استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من معسكر الفراعنة بعد حالة الغضب التي انتابت الشارع الرياضي في مصر.

كما يتحدث كيروش عن قراره بعودة أحمد فتحى وضم ياسر إبراهيم وحسم شارة القيادة بعد عودة فتحى والذي تم استبعاده من قبل لرفضة التنازل عن الشارة لمحمد صلاح.

وكان البرتغالي كيروش، قد أعلن اليوم استبعاد 11 لاعب من مباراتى ليبيا أبرزهم محمد شريف ومجدى أفشة فيما قرر ضم 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي «الونش» وياسر ابراهيم، أحمد أبوالفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد «زيزو» ومحمد صلاح، عبدالله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن «كوكا» ومصطفى محمد.