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كيف يتعامل مجلس النواب مع مقترحات القوانين المقدمة في دور الانعقاد الأول؟

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كيف يتعامل مجلس النواب مع مقترحات القوانين المقدمة في دور الانعقاد الأول؟ كيف يتعامل مجلس النواب مع مقترحات القوانين المقدمة في دور الانعقاد الأول؟

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حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين المقدمة بمقترحات من الأعضاء في درو الانعقاد الأول والطريقة التي سيتم بها التعامل مع تلك المقترحات في درو الانعقاد الثانى المقرر أن يبدأ غدا السبت.

ونصت المادة 192 من اللائحة الداخلية للمجلس على التالي:

1- تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي.

2- لا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب

يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح ، رقم 418 لسنة 2021، الذي يدعو مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

المصرى اليوم

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