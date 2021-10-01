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الترسانة يستهل «الممتاز ب» بهزيمة.. وفوز زد ووادى دجلة

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الترسانة يستهل «الممتاز ب» بهزيمة.. وفوز زد ووادى دجلة الترسانة يستهل «الممتاز ب» بهزيمة.. وفوز زد ووادى دجلة

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استهل الفريق الكروى الأول بنادى الترسانة بقيادة مدربة طارق السيد مشواره في دورى القسم الثاني «الممتاز ب» بهزيمة على أرضه أمام بورتو السويس ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة.

وشهدت المباراة التي أقيمت اليوم واقعة غريبة، فبعد تقدم الترسانة بهدف إلا أن المهاجم محمد شاهين سجل هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 80، ونال إنذارا بعد احتفاله بخلع قميصه.

وبعدها بـ3 دقائق فقط، أحرز شاهين هدف الفوز، وكرر اللاعب احتفاله بخلع قميصه، وهو ما استوجب حصوله على الإنذار الثاني وطرده.

وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالى: تعادل الإنتاج الحربي مع المصرية للاتصالات (1-1)، وفوز زد بقيادة إسماعيل يوسف 0/1 خارج أرضه على منتخب السويس، واكتسح وادي دجلة منافسه بنها (4-1).

وتفوق الداخلية على بتروجت بنتيجة (4-3)، بينما تعادل السكة الحديد مع بورفؤاد (1-1).

المصرى اليوم

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