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محافظ أسوان يكلف رؤساء المدن بمتابعة تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوية

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محافظ أسوان يكلف رؤساء المدن بمتابعة تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوية محافظ أسوان يكلف رؤساء المدن بمتابعة تطبيق مواعيد الإغلاق الشتوية

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور اليومى للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية المقررة التي تم الإعلان عنها وتبدأ من اليوم.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة استمرار أعمال الرش والتطهير داخل المدارس والكليات والمدن الجامعية، وأيضاً بمختلف الدواوين والمنشآت الحكومية والشركات والبنوك مع الالتزام بمنع التجمعات وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وخاصة في وسائل المواصلات العامة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة والأتربة، مع رفع كفاءة الإنارة بمختلف الميادين والشوارع وخاصة في محيط المدارس من أجل الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد (2021 / 2022) على الوجه الأكمل.

كلف محافظ أسوان مسؤولى التربية والتعليم بضرورة استمرار المرور الميدانى والجولات التفقدية لمتابعة التجهيزات الجارية بكافة المدارس بنطاق الإدارات التعليمية الخمس ومنها أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة وأعمال الرش والتطهير والقياس الحرارى وإعداد اليافطات الرئيسية ودورات المياه العمومية والفناء المدرسي والزراعات، حيث قامت اللجان المتخصصة بالمديرية بالمرور الميدانى على 29 مدرسة بكوم أمبو وأسوان لتفقد الأعمال الجارية ورصد مختلف المشكلات والعقبات وتذليلها من أجل ضمان استقبال العام الدراسى الجديد بالشكل المطلوب.

المصرى اليوم

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