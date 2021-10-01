بعد حذف جميع صورها.. غادة عبدالرازق تعود لـ«إنستجرام» مجددا: «وحشتكم»

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عادت الفنانة غادة عبدالرازق، للتواصل مع جمهورها من جديد عبر حساباتها الرسمية بمواقع «السوشيال ميديا»، وذلك بعد حذفها المفاجئ لجميع منشوراتها من حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث يتابعها نحو 10 ملايين شخص.

ونشرت غادة، صورة كرتونية لها عبر «إنستجرام»، موجهة رسالة لجمهورها ومتابعيها حول العالم قائلة: «وحشتكم؟!».

وشاركت غادة عبدالرزاق في الماراثون الرمضاني الماضي، بمسلسل «لحم غزال»، وتدور أحداث المسلسل داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و”غزال” هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.