ثقافة الأقصر تحتفل بمئوية ثروت عكاشة

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث نظم قصر ثقافة الأقصر إحتفالية بمئوية ثروت عكاشة مؤسس الثقافة، وذلك بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس نادي أدب الأقصر، ونخبة من الأدباء النادي، بدأت الإحتفالية بكلمة حماده فؤاد عن «ثروت عكاشة بين السياسة والثقافة» حيث ذكر أن ثروت عكاشة ولد عام 1924، وكان ضابط في الجيش المصري وتولى رئاسة تحرير مجلة التحرير، وتولى وزارة الثقافة وخلال فترة رئاسته تم إنقاذ معبدي ابو سمبل من الغرق، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الفنون، وقام بتأليف أكبر موسوعة عربية عن الفنون الأوربية.

تناول د. النوبي عبدالراضي «الديمقراطية الثقافية عند ثروت عكاشة»، فتحدث عن ثروت عكاشة والمعركة الثقافية، والفنون والٱداب والشعب، وتغيير المجتمع عن طريق الثقافة، وعن ثروت عكاشة والفنون الشعبية، كما تحدث الشاعر بكري عبدالحميد عن فكرة إنشاء الثقافة الجماهيرية، وأنه أنشأ عدداً من قصور الثقافة في المدن، بجانب تنظيم قوافل ثقافية تجوب البلاد والمدن والمديريات لتعرض أعمالها على الفلاحين، وأسس فرقة الموسيقى العربية، ومشروع الصوت والضوء، واختتمت الإحتفالية بأمسية شعرية للشعراء محمد جاد المولى، يحيى سمير، على حسان، أدارها الشاعر كريم الشاوري.