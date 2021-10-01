رد صادم من مروة ناجي عن رأيها في مطربي المهرجانات

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أجبات المطربة مروة ناجي، على السؤال الإعلامية ياسمين عز: «ما رأيك في مطربي المهرجانات»، قائلة: «أنا في الأول بصراحة كنت رافضة فكرة المهرجانات دي جملة وتفصيلا، لأني مشكلتي في المهرجان أن المزيكا لا تقدم بشكل جيد، والمشكلتي الكبرى هي الكلام».

وأضاقت مروة، أثناء حلولها ضيفة في برنامج «MBC مصر»، التي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: «وهما فعلاً مجتهدين، وبقى في قاعدة كبيرة من الناس بتسمع مهرجانات، ولو هقولك أنها مش بتسمع هبقا كدابة».

وتابعت: «وبدأوا يقولوا كلام من قلب الناس ومن قلب الشارع، عشان كده المهرجانات بقت قريبة من الناس أكثر، وبيطورا في ألحانهم وشكل المزيكا، فا هقوللهم شابوه».

يذكر أن ناجي، طرحت أخيرا أغنيتها الجديدة «كيدهن عظيم»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب