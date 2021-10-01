مساعد وزير الداخلية الأسبق: 1 من كل 4 متعاطين يستمر في إدمان المخدرات

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قال اللواء سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أستاذ التنمية الإدارية بأكاديمية الشرطة، إن تجربة التعاطي ينتج عنها استمرار شخص من بين كل أربعة أشخاص في إدمان المخدرات بصفة مستمرة.

وأضاف سيد محمدين، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن آلاف الشباب يتعاطون المخدرات ويعيشون حياة مأساوية بسبب الإدمان، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد إحصاء رسمي بعدد المدمنين في مصر، لأن الاحصاء يتم بناء على الذين تقدموا للعلاج في المصحات الرسمية.

وأردف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن علاج إدمان المخدرات يعتبر أمرا سهلا، أما الأهم فهو إعادة تأهيل المدمن حتى يعود إلى ممارسة دوره الطبيعي في المجتمع، موضحًا أنه من الصعب إلقاء القبض على مهربي المخدرات، لأنهم لا يحوزونها، بل يخططون ويجعلون آخرين ينفذون توجهاتهم عن بعد.

وتابع سيد محمدين أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط العديد من قضايا مهربي المخدرات، عن طريق التحري والتحقيق مع الأشخاص الذين يتم القبض عليهم أثناء محاولات التهريب، وسؤالهم عمن يعملون لحسابهم.