أخبار عاجلة

«تموين قنا» تحرر 56 محضر خلال حملة مكبره -
مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد -
غلق صناديق الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء» وبدء الفرز -
أيقظوا "العملاق النائم".. مشجعو "نيوكاسل" متفائلون بالاستحواذ السعودي -
مختصّ: التعديل الوراثي في الحبوب يسبب السكري وهشاشة العظام! -
كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي.. أرتيتا ينال جائزة المدرب -
"الحج": لا يسمح للأعمار الأقلّ من 12 عامًا بدخول المسجد الحرام -
جناح رئاسة الحرمين في معرض الكتاب.. مركز استقطاب للزائرين -
تحصين 249 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية -
ضبط طن حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مساعد وزير الداخلية الأسبق: 1 من كل 4 متعاطين يستمر في إدمان المخدرات

Print
مساعد وزير الداخلية الأسبق: 1 من كل 4 متعاطين يستمر في إدمان المخدرات مساعد وزير الداخلية الأسبق: 1 من كل 4 متعاطين يستمر في إدمان المخدرات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أستاذ التنمية الإدارية بأكاديمية الشرطة، إن تجربة التعاطي ينتج عنها استمرار شخص من بين كل أربعة أشخاص في إدمان المخدرات بصفة مستمرة.

وأضاف سيد محمدين، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن آلاف الشباب يتعاطون المخدرات ويعيشون حياة مأساوية بسبب الإدمان، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد إحصاء رسمي بعدد المدمنين في ، لأن الاحصاء يتم بناء على الذين تقدموا للعلاج في المصحات الرسمية.

وأردف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن علاج إدمان المخدرات يعتبر أمرا سهلا، أما الأهم فهو إعادة تأهيل المدمن حتى يعود إلى ممارسة دوره الطبيعي في المجتمع، موضحًا أنه من الصعب إلقاء القبض على مهربي المخدرات، لأنهم لا يحوزونها، بل يخططون ويجعلون آخرين ينفذون توجهاتهم عن بعد.

وتابع سيد محمدين أن وزارة الداخلية تمكنت من ضبط العديد من قضايا مهربي المخدرات، عن طريق التحري والتحقيق مع الأشخاص الذين يتم القبض عليهم أثناء محاولات التهريب، وسؤالهم عمن يعملون لحسابهم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

مصرع شخص وإصابة ١٧ اخرين في حادثين منفصلين في الوادي الجديد

قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

قبل الإعلان الرسمي.. تعرف على تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

نتائج منتخب مصر في الجولة الثالثة عبر تاريخه بتصفيات المونديال

نتائج منتخب مصر في الجولة الثالثة عبر تاريخه بتصفيات المونديال

سفير مصر في البوسنه يجري حوارا مع تلاميذ مدرسة في سراييفو حول الحضارة المصرية

سفير مصر في البوسنه يجري حوارا مع تلاميذ مدرسة في سراييفو حول الحضارة المصرية