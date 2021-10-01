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جامعة كفر الشيخ تنظم المهرجان الرياضي

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جامعة كفر الشيخ تنظم المهرجان الرياضي جامعة كفر الشيخ تنظم المهرجان الرياضي

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ تنظيم الجامعة المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية خلال الفترة من 1حتى 5 أكتوبر، بمشاركة الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب الرياضة ومحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، بحضور رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الجامعة.


وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في «الإدارة العامة للنشاط الرياضي»، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة تحرص على تقديم سبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يساهم في دعم قدرات الطلاب.


وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب بالجامعات المصرية للتنافس الشريف في النشاط الرياضي . وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات «خماسي كرة القدم – تنس الطاولة – كرة السرعة –– دراتس- ألعاب ترويحية مفتوحة»، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.

المصرى اليوم

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