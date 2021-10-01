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أعلنت الخارجية الأمريكية عن توصيلها لـ 1.6 مليون لقاح من شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى مصر.

وقالت صفحة الخارجية الأمريكية: «تواصل الولايات المتحدة إرسال اللقاحات حول العالم، حيث أوصلت 1.6 مليون جرعة لقاح من شركة فايزر لمصر. لن تتوقف الولايات المتحدة حتى يتم القضاء على الوباء حول العالم».

وفي السياق نفسه، رحّبت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، نيكول شامبين، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد حساني بوصول الشحنة الأولى من لقاحات كورونا من شركة فايزر إلى القاهرة.

وتُعد الشحنة التي تبلغ 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر تبرعًا مباشرًا من الولايات المتحدة إلى مصر من خلال مبادرة كوفاكس، حيث ستساعد هذه اللقاحات في حماية المصريين من الكورونا ومنع انتشار سلالات جديدة خطيرة من الفيروس.

وأثناء مراسم وصول الشحنة التي حضرها أيضًا الشركاء من شركة فايزر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، صرحت القائمة بأعمال السفير الأمريكي نيكول شامبين قائلة: «يسعدني أن أرحب بوصول شحنة اللقاحات، وهي تبرع مباشر يقدر بـ 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر من شعب الولايات المتحدة إلى الشعب المصري. تعمل حكوماتنا وشعبنا جنبًا إلى جنب، كل يوم، لمكافحة فيروس كورونا. ففي بداية انتشار الوباء، أرسلت مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2020، أرسلت الولايات المتحدة 250 جهاز تنفس صناعي إلى مصر. ويأتي التبرع باللقاحات تأكيداً على التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية».

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق الشهر الماضي، استقبال ‏وزارة الصحة والسكان المصرية شحنة تحتوي على 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فايزر التي سيتم استقبالها في الفترة المقبلة.

وقال حساب المنظمة في مصر على تويتر، الجمعة: «إن الشحنة تم توصيلها من خلال يونيسيف عبر مرفق ‎كوفاكس».

وتعد شحنة الثلاجات هي الأولى من إجمالي 63 ثلاجة ستتسلمها الوزارة في الفترة المقبلة لحفظ لقاحات فايزر، بحسب ما قالت منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن مصر لم تستخدم لقاح فايزر منذ بدء جائحة كورونا نظرًا لأنه يحتاج درجة حرارة منخفضة للحفظ.