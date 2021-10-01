قائد أوبرا الإسكندرية: عبدالحليم حافظ أول من بدأ الأوركسترا العربية

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قال عبدالحميد عبدالغفار، قائد فرقة أوبرا الإسكندرية ومؤسسة وقائد فرقة ليالي التلفزيون الموسيقية، إن قيادة الأوركسترا كانت موجودة في الأعمال الغربية دون العربية، لكنها بدأت في دخول مجال الموسيقى العربية على يد العندليب الراحل عبدالحليم حافظ.

وأضاف عبدالغفار، خلال برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، أن على إسماعيل كان يقود الأوركسترا مع عبدالحليم حافظ وعدد كبير من الموزعين: «القائد في الأغاني العربية لم يكن موجودا حتى مع أم كلثوم، فقد كانت الفرقة تعتمد على عازف من الفرقة هو عبده صالح الذي كان يشير بيده في الدخول فقط، لأن الألحان كانت خط واحد، لكن العندليب غيّر هذه المفاهيم، لأن ألحانه كانت موزعة».

وتابع: «عبدالحليم حافظ هو اللي عرف للناس قائد الأوركسترا العربي»، مشيرًا إلى أن عدد الفرق الموسيقية زادت، ثم تطورت الألحان ما أدى إلى تطور الأوركسترا، كما أصبح وجود المايسترو أمرا هاما للموسيقى والحالة وضبط إيقاع الفرقة.

ولفت إلى أنه عمل مع الموسيقي المصري اليوناني أندريا رايدر، عندما كان عازفا، ثم عمل في قطاع الفنون الشعبية وعندها كان يعزف على الناي، تحت قيادة عطية شرارة، وكان أول من جعله يقود الفرقة الموسيقية بشكل رسمي.

وأشار إلى أنه لمس في نجله المايسترو إيهاب عبدالحميد عبدالغفار، رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقي العربية الموهبة لذلك كان حريصا على تشجيعه: «الفن مش أي حد يخشه، ولما إيهاب دخل المعهد كان لسه في إعدادي، وقلت له مش هدخل معاك رغم إن اللي هيمتحنوه امتحان القبول أصحابي، وفوجئت عن عميد المعهد قال لي مبروك ابنك حصل على نسبة 100%».

وواصل: «قبل أن يخوض ابني اختبار المعهد، اختبرته في الغناء، فالموسيقى الجيد يمكن تمييزه من الغناء، فلا يشترط أن يكون صوته جميلا، لكن يجب أن يغني النغمات بشكل سليم، وبالفعل قام إيهاب بغناء الأغنية بشكل محترف».