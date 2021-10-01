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على الرغم من ان الردود على اسئلة النواب تكون شفهية وداخل الجلسة أو اللجان إلا ان اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت عددا من الحالات التي يمكن الرد فيها على الأسئلة الموجهة من النواب للحكومة، كتابة، دون مناقشتها بالمجلس.

ونصت المادة 200 من اللائحة الداخلية للمجلس، على تكون الاجابة كتابة عن الاسئلة في الاحوال التالية أولا: إذا طلب العضو ذلك

ثانيا: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.

ثالثا:ا ذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة الوزير المختص.

رابعا: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.

وتنشر الاسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة، والإجابة عنها،كتابه بملحق خاص بمضبطة الجلسة.

ونظمت اللائحة إجراءات تقديم الأسئلة ومناقشتها في عدد من المواد حيث نصت المادة 198 على ان «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة».

ونصت المادة 199 على ان «لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أي تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة».

ونصت المادة 201 على أن «يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص.

ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وُجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب.

وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة في أول جلسة مقبلة