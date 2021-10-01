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تلزم سكانها بتلقي جرعتي لقاح ضد

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السعودية تلزم سكانها بتلقي جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا تلزم سكانها بتلقي جرعتي لقاح ضد

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اشترطت الجمعة على جميع سكانها تلقي جرعة ثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للسماح لهم بدخول المنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام والطائرات، على ما أعلنت وزارة الداخلية، في محاولة لتسريع عملية التطعيم.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن القرار سيدخل حيز النفاذ في «الساعة السادسة من صباح الأحد 10 أكتوبر».

واشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة بدءً من الساعة السادسة من 10 أكتوبر الجاري، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء «أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه».

وفي مايو، اعلنت المملكة أن التلقيح سيكون إلزاميا اعتبارا من اغسطس للدخول إلى الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة بما في ذلك المؤسسات التعليمية وأماكن الترفيه فضلا عن النقل المشترك.

واشترطت المملكة بدءا من أغسطس الفائت على جميع مواطنيها تلقي جرعة ثانية من اللقاحات للسماح لهم بالسفر إلى خارج المملكة.

وسجّلت السعودية حتى الجمعة أكثر من 547 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 8719 وفاة.

وتم إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلد الذي يعد أكثر من 34 مليون نسمة، بحسب بيانات وزارة الصحة الجمعة.

وتلقى 18،7 مليون من المواطنين والمقيمين جرعتي لقاح أي نحو 53 بالمئة من سكان البلاد، حسب المصدر نفسه.

وتنتشر في الطرقات وأماكن الترفيه إعلانات توعي المواطنين على ضرورة الإسراع في تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وتأتي قرارات وزارة الداخلية وفقا لما سبق إعلانه بشأن اشتراط التحصين ابتداءً من 1 أغسطس الماضي، لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه.

المصرى اليوم

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