مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط 9 سيارات معفاة من الضرائب والرسوم بأحد المعارض

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تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى من ضبط 9 سيارات معروضة للبيع بأحد معارض السيارات والتى سبق الإفراج عنها واعفائها من الضرائب والرسوم للإستخدام الشخصي للمعاقين وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

فبناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة ا . ل بالإتجار فى سيارات المعاقين المفرج عنها بعد اعفائها للإستخدام الشخصي واستخدام هذه السيارات فى غير الغرض المعفاة من أجله.

وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت محمد رفعت و أحمد أسامه و عبدالله دسوقى ومحمد عوض رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي تحت إشراف الأستاذ ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات .

حيث قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة فتبين قيام الشركة بعرض وبيع 9 سيارات ماركات مرسيدس - تويوتا - كيا - سكودا وإستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض الذى تم إعفاؤها من أجله مما يعد مخالفا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 236 ألف و 597 جنيه .

قرر عبدالناصر محمد ، مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 324 لسنة2021 تحريات وضبط .

وتقدم صاحب الشركه بطلب تصالح وقام بسداد كامل المستحقات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى ، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.