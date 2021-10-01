وزيرة التخطيط : حريصون على تعميق التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي

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عقدت الدكتوره هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي البنك ورئيس مجلس محافظى البنك الاسلامي اجتماعا مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وشهد الاجتماع حسب بيان للوزارة الجمعة مناقشة عدد التعاون المشترك ومنها التنسيق في استضافة مصر لفاعليات الاجتماع السنوى للدول الاعضاء، كما تم مناقشة ترتيبات افتتاح مقر المكتب الاقليمي للبنك في مصر تأتي تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين الحكومة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في 4 أكتوبر 2018.

وتم مناقشة أبعاد الأدوار والمهام التنسيقية المنوطة بالمكتب الإقليمي للبنك، وكذا دوره في فتح مجالات للتباحث المتعمق حول مختلف مجالات التعاون المشترك المحتملة بين الجانبين.

أكدت السعيد حرص مصر على تعميق التعاون مع مجموعة البنك وكل مؤسسات البنك الاسلامي واداء دور فاعل في تطوير اعمال البنك، وأشارت إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي للبنك في مصر سوف يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع كافة الأطراف المعنية في مصر ودول الجوار.