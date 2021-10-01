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جامعة الإسكندرية تعلن إنشاء أول برنامج حول «تصميم وتنسيق المواقع والحدائق» (تفاصيل)

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جامعة الإسكندرية تعلن إنشاء أول برنامج حول «تصميم وتنسيق المواقع والحدائق» (تفاصيل) جامعة الإسكندرية تعلن إنشاء أول برنامج حول «تصميم وتنسيق المواقع والحدائق» (تفاصيل)

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أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، صدور القرار الوزاري بإنشاء أول برنامج بيني جديد بالتعاون بين كليتي الزراعة والفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية باللغة العربية، تحت مسمى «برنامج تصميم وتنسيق المواقع والحدائق».

وقال الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، ان البرنامج يقبل طلاب الثانوية العامة (علوم- ) المرشحين للقبول بجميع كليات الزراعة على مستوى الجمهورية، وأيضا طلاب كليات جامعة الاسكندرية الحاصلين على الحد الأدنى لقطاع كليات الزراعة.

وأوضح أن الدراسة بالبرنامج الجديد اعتبارا من العام الجامعي 2021/2022.

يقبل الطلاب المرشحين بكليات الزراعة .. قرار وزارى بإنشاء أول برنامج بينى جديد في جامعة الإسكندرية (تعرف عليه)
يقبل الطلاب المرشحين بكليات الزراعة .. قرار وزارى بإنشاء أول برنامج بينى جديد في جامعة الإسكندرية (تعرف عليه)

المصرى اليوم

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