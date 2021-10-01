المتهم بقتل شابا بعد إيهامه بالحاقه بالشرطة المتخصصة ينكر جريمته أمام المحكمة

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نظرت محكمة جنايات القاهرة ،أمس، بجلستها المسائية، محاكمة المتهم بقتل شابا حاصل على ليسانس حقوق، على طريق أوتوستراد المعادي بعد أن أوهمه بقدرته على تعيينه ضمن الضباط المتخصصين والإستيلاء منه على مبلغ 150 ألف جنية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين، وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة الا أنه انكرها تماما .

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار ، لأنه فى يوم 18 ديسمبر من العام الماضي ، بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن استدرجه على طريق أوتوستراد المعادي، وسدد له عدة طعنات نافذة للتخلص منه بعد أن استولى منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنية ، وأفادت التحقيقات أن المتهم أدعى أن لديه علاقات قوية تجعله يلتحق بالشرطة المتخصصة.