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وزيرة «البيئة» تلتقى نظيرتها السنغافورية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمناخ

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وزيرة «البيئة» تلتقى نظيرتها السنغافورية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمناخ وزيرة «البيئة» تلتقى نظيرتها السنغافورية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمناخ

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ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي عقدتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على هامش اجتماعات المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ بمدينة ملاينو بإيطاليا.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جراسى فو وزيرة البيئة والاستدامة بجمهورية سنغافورة، جراسى فو، ورئيس مفاوضات النرويج، حيث تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول موضوعات تغير المناخ قبل مؤتمر الأطراف ٢٦ الذي ستترأسه المملكة المتحدة في نوفمبر القادم.

وقد تم مناقشة بعض النقاط الخلافية حول المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وهى المادة المتعلقة بأسواق الكربون باتفاق باريس، وايضا تبادل الآراء حول موقف والمقترحات في هذا الصدد.

المصرى اليوم

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