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مواعيد صلاة الجمعة اليوم 1-10-2021 في 78 مدينة مصرية وعواصم عربية

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مواعيد صلاة الجمعة اليوم 1-10-2021 في 78 مدينة مصرية وعواصم عربية مواعيد صلاة الجمعة اليوم 1-10-2021 في 78 مدينة مصرية وعواصم عربية

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أعلنت دار الإفتاء المصرية جدول مواعيد صلاة الجمعة فى عدد 78 من المدن والمحافظات المصرية.

وحدد أيضًا مواعيد أذان الجمعة فى عدد من العواصم العربية عن اليوم الجمعة 1-10-2021.

وأعدت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة عن اليوم فى المدن المصرية والعواصم العربية بالتعاون مع دار الإفتاء.

وتُقام صلاة الجمعة بدلاً من صلاة الظهر فى يوم الجمعة من كل أسبوع.

ولا تصح صلاة الجمعة إلا في جماعة، وإن لم تتوافر شروط صلاة الجمعة تؤدي صلاة الظهر 4 ركعات.

وتتكون صلاة الجمعة من ركعتين ويجب أن يسبقهما خطبة الجمعة.

تصل عدد الصلوات المفروضة علي المسلمين يوميًا 5 صلوات.

وأسماء صلوات المسلمين هي الفجر والظهر والعصر وصلاة المغرب وآخرهم صلاة العشاء.

مواعيد صلاة الجمعة في المدن المصرية والعواصم العربية 1-10-2021

تستطيع معرفة مواعيد صلاة الجمعة وجميع الصلوات اليوم عن اليوم الجمعة 1-10-2021، عبر الرابط التالي مواقيت الصلاة فى جميع مدن مصر.

ويمكن معرفة مواقيت الصلاة فى العواصم العربية عبر نفس الرابط من التالي من موقع رابط مواقيت الصلاة فى عواصم عربية.

مسجد السيدة زينب رضى الله عنها - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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