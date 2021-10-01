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شهدت أسعار الخضراوات بسوق العبور انخفاضا ملحوظا في الأسعار خلال الأيام الماضية، في ظل بدء حصاد بعض الأنواع في بعض المحافظات.

وأظهرت نشرة أسعار الخضار بسوق العبور انخفاض أسعار الطماطم لتصل إلى 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو بينما تتراوح البطاطس من 4.5 إلى 6.5 جنيه، والبصل 2 إلى 3.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 5.5 جنيه وجزر 2.5 إلى 4.5 جنيه الفاصوليا 9 إلى 15 جنيه الباذنجان بلدي 2 إلى 4 جنيه باذنجان رومي 1.5 إلى 3.5 جنيه، الباذنجان الابيض 1.5 إلى 3.5 جنيه.

وأشارت النشرة إلى أن أسعار فلفل رومي بلدي تتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيه، فلفل رومي صوب 5 جنيه، فلفل رومي حامي 2.5 إلى 4.5 جنيه والصوب 5 جنيه، فلفل الوان 10 إلى 14 جنيه بامية 5 إلى 9 جنيه ملوخية 1.75 إلى 2.75 جنيه خيار صوب 3 إلى 5 جنيه خيار بلدي 3 إلى 4 جنيه قلقاس 3 إلى 6 جنيه.

وتتراوح اسعار البطاطا من 1.5 إلى 3 جنيه والثوم 18 إلى 22 جنيه، لفت 1.5 إلى 2 جنيه بنجر 2 إلى 4 جنيه قتاء 3.5 جنيه زيتون تفاحي 20 إلى 25 جنيه زيتون عزيزي لكويد 20 إلى 25 جنيه زيتون دولسي وعاصي 12 إلى 18 جنيه زيتون عجيزي وشملالي 10 إلى 15 جنيه خس كابوتشي 5 وخس احمر 2 جنيه.