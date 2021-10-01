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«إعمال العقل في فهم النص».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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«إعمال العقل في فهم النص».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء «إعمال العقل في فهم النص».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «إعمال العقل في فهم النص..الإمام أبو حنيفة ومدرسته نموذجًا».

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن الشريعة الإسلامية حثت العلماء على إعمال العقول بالاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، لتيسير أمور الناس وإصلاح أحوالهم المعيشة مع الحفاظ علي الثوابت الشرعية.

وأضاف جمعة أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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