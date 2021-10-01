«نسير معًا»..وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك في وادى النطرون (صور)

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شارك وفد من الفنانين في فعاليات اليوم الثالث من لقاء أسقفية الشباب التابع للكنيسة الكاثوليكية والذي جرى تنظيمه في وادى النطرون، مساء أمس، وكان على رأس الوفد المخرجة ساندرا نشأت ومصطفى شعبان وأحمد سلامة، كما تم تكريمهم وإهدائه درع تكريم.

وحضر فعاليات اليوم الثالث الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الاسقفية للشباب، بصلاة القداس الإلهي، وشارك في القداس لفيف من الكهنة من مختلف الإيبارشيات، والراهبات، والشباب.

كما ألقى المطران كلمة العظة حول فضائل القديس يوسف وبالأخص فضيلة «الصمت» وذلك حتى نميز صوت الله تلا ذلك لقاء مع المخرجة ساندرا نشأت في حضور أيضًا الأب بطرس دانيال الفرنسيسكاني، حيث تخلل اللقاء حوارًا مفتوحًا بين ساندرا والشباب.

وأعقب ذلك لقاء مع الفنان مصطفى شعبان، والفنان أحمد سلامة، حيث تخلل اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الفنانين، لسماع كل أسئلة الشباب، وذلك في حضور الأب بطرس دانيال أيضًا.

وتضمن اليوم أيضًا فقرة ترانيم مع كورال القديس يوسف، التابع لكنيسة الروم الكاثوليك، وذلك بقيادة المرنمة سيلڤيا عودة، ثم اختتم اليوم بالبركة الرسولية من نيافة الأنبا توما لكل الحاضرين.

وفى سياق متصل، ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اجتماعا ضم رعاة كنائس الإسكندرية، وآباء المعهد الكاثوليكي للعلوم الدينية، التابع للآباء اللعازريين بالإسكندرية.

وناقش الاجتماع مضمون التعليم بالمعهد للعام الجديد، وما يحتويه من مواد مختلفة، تفيد الطلبة بشكل خاص، والكنيسة بشكل عام، وأيضًا مناقشة الأحوال الخاصة بالطلبة بمختلف أعمارهم من خدام بكنائسنا، أو طلبة جامعيين، وما يتناسب معهم من موضوعات، أو مواد تساعدهم على التطور والنمو، وبحث كيفية توفير خدمة تكوينية بطريقة أفضل.

وقدم النائب البطريركى أيضًا موضوع الكنيسة لهذا العام: السينودس «من أجل كنيسة سينودس: الشركة، المشاركة، والرسالة»، كما ركز على أهمية التفرقة بين عملية التمييز الجماعي على ضوء الروح القدس كسينودس، والتصويت البرلماني.

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)

وفد من الفنانين يشارك بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك "نسير معًا" في وادى النطرون (صور)