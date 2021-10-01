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تراجع طفيف بعد ارتفاع كبير .. الذهب في صباح اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021

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تراجع طفيف بعد ارتفاع كبير .. أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 تراجع طفيف بعد ارتفاع كبير .. الذهب في صباح اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021

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شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، تراجعا طفيفا مع بداية التداول فى البورصة العالمية وذلك بعدما حققت ارتفاعا كبيرا مساء الخميس، واستجاب سعر الذهب في ، للتراجع العالمى على استحياء حيث انخفض سعر الذهب بقيم من جنيه إلى 2 جنيها فقط بعدما ارتفع بقيمة تتراوح ما بين 14 و16 جنيها للجرام الواحد مساء الخميس.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 886 إلى 888 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 776 إلى 778 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 665 إلى 667 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 و70 جنيها، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6208 إلى 6224 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم، بشكل طفيف بعدما حققت ارتفاعا كبيرا ومفاجئا مساء الخميس، عقب صدور بيانات البطالة والتى جاءت سلبية، حيث سجلت 362 ألف طلب إعانة من البطالة وكان المقدر أن تكون 335 ألف طلب فقط، وتسببت تلك البيانات في ارتفاع سعر الذهب بعدما كان في أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، وصدر الناتج المحلى الإجمالى للربع الثانى في أمريكا وسجل 6.7%، وكان المتوقع أن يسجل 6.6%، كما سجل مؤشر الناتج الربع سنوى ارتفاع بنسبة 6.2% أكثر من 1% عن المتوقع .

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.92%، ليصل إلى 1759 دولارا للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.30%، وكانت قد ارتفعت مساء الخميس بنسبة تتخطى 2%، لتسجل اليوم 1751.80 دولارا للأوقية رغم انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.08% مقابل العملات المنافسة ، ويجد الذهب الدعم على 1721.10 دولارا للأوقية، والمقاومة على 1764.85 دولارا للأوقية .

ومع تراجع مؤشر الدولار يتوقع ارتفاع سعر الذهب مرة ثانية حيث تربطهما علاقة عكسية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير 775.04 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1,753.14 $ .

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المصرى اليوم

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