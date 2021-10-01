حالة الطقس اليوم الجمعة .. وتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات الأمطار غدًا

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يتوقع أن يكون الطقس اليوم الجمعة حول ذات المعدلات السائدة، وتنخفض درجات الحرارة المتوقعة غدًا على القاهرة وشمال الصعيد.

يكون الطقس اليوم مائلاً للحرارة على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري.

ويسود طقسا حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس ليلاً لطيفًا من شمال الصعيد وحتى شمال البلاد، معتدلاً على باقي الأنحاء.

تتراوح حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم بين المعتدلة والمضطربة.

تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر

يتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة اليوم 31ْ للعظمي و22ْ للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة فى الإسكندرية 27ْ للعظمي و23ْ للصغري.

أعلي درجة حرارة فى مصر اليوم 36ْ للعظمي فى أسوان وإدفو، وأقل درجة حرارة 26 درجة فى كاترين.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى باقي مدن مصر اليوم كما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى مصر اليوم الجمعة 1-10-2021

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

تكون حالة الطقس غدًا مقاربة لحالة الطقس اليوم، وتنخفص درجات الحرارة فى القاهرة وشمال الصعيد بقدر طفيف عن طقس اليوم.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى القاهرة كذلك الوجه البحري 30ْ للعظمي و21ْ للصغري.

السواحل الشمالية 27-21، جنوب سيناء 33-26ْ، شمال الصعيد 31-21ْ، جنوب الصعيد 36-24ْ.

يستمر نشاط الرياح وتكون الشبورة المائية غدًا، كما تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر.

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسبت على فترات متقطعة.