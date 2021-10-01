اليوم.. محافظ شمال سيناء يفتتح مسجد الإسراء بالعريش

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يفتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، ظهر اليوم، مسجد الإسراء بالعريش.

وأكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المسجد تم إحلاله وتجديده وتطويره بالجهود الذاتية بقيمة 3 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عدد المساجد بالمحافظة يبلغ 1375 مسجدًا.

يذكر أن وزارة الأوقاف ستفتتح اليوم 10 مساجد جديدة في محافظات الدقهلية ، الاقصر، شمال سيناء، الوادي الجديد ، البحيرة، ومحافظة بني سويف.