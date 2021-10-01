توفيق عكاشة يخضع لعملية جراحية.. وحياة الدرديري : ادعوا لزوجي

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طالبت الإعلامية حياة الدرديري متابعيها الدعاء لزوجها الإعلامي توفيق عكاشة يوم الجمعة والذي يخضع لعملية جراحية الآن وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك صباح اليوم :«أرجو الدعاء لزوجى بالشفاء في يوم الجمعة فإن فيها دعوة لا ترد اللهم إنك تجيب دعوة الداعى إذا دعاك».

وتابعت الدرديري موضحة حالة الإعلامي توفيق عكاشة: «سيخضع زوجى لعملية جراحية دقيقة بالجهاز الهضمى يجريها له الاستاذ الدكتور محمد عبدالوهاب الأستاذ بكلية طب المنصورة ورائد زراعة الكبد في مصر بعد ساعات ..فاللهم أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير..تقبل منا يا أرحم الراحمين».

كان الدكتور توفيق عكاشة قد صرح مؤخرا أنه خضع لفحوصات دقيقة بالمنصورة .. وأثناء الفحص الذي تم له وجد أنه يعاني أيضا من بعض المشاكل في المسالك البولية، مما أدى إلى تواجده بمركز الجراحة بأحد مراكز علاج المسالك البولية والكلى بجامعة المنصورة .

واوضح «عكاشة»: «الموضوع عبارة عن التهابات شديدة في المثانة، وسأجرى فحوصات دقيقة تمهيدا لإجراء عملية جراحية».