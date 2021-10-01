«الوفاء».. عنوان سهرة ديانا كرزون الجماهيرية في «مهرجان جرش» ( صور )

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أحييت «السوبر ستار» ديانا كرزون، ليلة أمس الخميس فعاليات الدورة الخامسة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

ففي ظهور النجمة ديانا كرزون الجماهيري الأول منذ أن عمت جائحة كورونا العالم، التزم الحضور بالمسرح الجنوبي في المدينة الأثرية العتيقة في جرش، بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الأردنية لزوار ومرتادي المهرجان والذي ينص على حضور نصف السعة الرسمية للمسرح للحفلات الجماهيرية.

ديانا التي أطلت بفستان أزرق ساحر، كرمت هرم الغناء الأردني الراحل متعب السقار، عبر تقديم أغنيته أردنيين وما ننضام (يا عقالي) في بداية سهرتها الجرشية، مؤكدة أن روح متعب ستبقى حاضرة في المهرجان حتى لو غاب جسده، ومعتبرة أن تكريمه واجب على كل فنان أردني .

ديانا كرزون

ديانا كرزون

كما تمنت ديانا الشفاء «لوالد زوجها» الاعلامي الأردني الكبير عصام العمري، الذي يرقد على سرير الشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا ومضاعفاته، وأطلقت تمنيها بأن يرحم الله من توفى بالفيروس ومنهم أشخاص قريبين منها، وتمنت الشفاء للمصابين به.

وقدمت ديانا تحيتها لزوار المهرجان وأعربت عن سرورها بعودة الحياة الطبيعية مجدداً، وشكرت الأمن ورجال الصحافة والإعلام وفرقتها الموسيقية «ليدرز باند» بقيادة محمد عصفور.

وتفاعل الجمهور بحماسة مع ديانا في ظهورها الأول منذ حملها بطفلتها سلمى، لتهديهم رائعتها التي أطلقتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب «لفلفني» باللهجة اللبنانية من كلمات عمر ساري والحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى، معتبرة أن هذا العمل هو الهدية التي تقدمها لجرش وجمهوره بمناسبة عودة المهرجان.

وانتقلت كرزون بعد ذلك لتقديم مزيج من أغنيات الدحية من الفلكلور الأردني والفلسطيني بكلمات جديدة تغنى لأول مرة كتبها لها كذلك الشاعر عمر ساري.

حفلة ديانا كرزون

ديانا كرزون

ديانا كرزون

وردد الحضور مع الفنانة اغنيتين (فرحتنا الليلة واردنية ها الليلة)

وفاجأت ديانا الجمهور بوصلة غنائية لسلطان الطرب جورج وسوف، وهي التي عرف عنها حبها وعشقها لفنه الأصيل، قبل أن تقدم باقة من أجمل أغانيها الخاصة ومنها (هيدا الحكي والدنيا بتضحك وكبار البلد وراسك بالعالي) والتي اشعلت بها المدرجات رقصاً وفرحاً.

وختمت سوبر ستار العرب حفلها بتقديم الشكر لكل من دعمها خلال مسيرتها وخاصة في الفترة العصيبة الأخيرة خاصة بذلك زوجها الإعلامي معاذ العمري وعائلتها متمنية دوام الفرح والأمان في وطنها الأردن.