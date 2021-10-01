انتهاء مسابقة المتنبي الصغير للموهبين في الشعر بمدارس العريش

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الجمعة، عن انتهاء مسابقة المتنبي الصغير التي نظمها قسم الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة العريش التعليمية تحت إشراف منى أبوالمعاطى مدير عام إدارة العريش التعليمية وعز عزازى وكيل الادارة بالتعاون مع توجيهات المسرح والصحافة واللغتين العربية والإنجليزية ومنى ممدوح صقر رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكى بالإدارة، باشتراك تلاميذ المدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالادارة.

وأشار الدكتور محمد إبراهيم آدم مسؤول متابعة الموهوبين بإدارة الموهوبين والتعلم الذكي إلى أنه تم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات من الصف الأول إلى الرابع الابتدائى، من الصف الخامس إلى السادس الابتدائى، ومن الصف الأول إلى الثالث الإعدادى، حيث تم اختيار 5 فائزين من كل مستوى لتكريمهم وفوزهم بالجوائز.

وأضاف أن لجنة التحكيم ضمت كل من إسماعيل عايش وخالد خليل أبوحمام موجهى لغة عربية، مسعد بدر معلم خبير لغة عربية، حسام فروجة موجه لغة انجليزية، وايمان جمعة عبدالرحمن موجهة المسرح بإدارة العريش التعليمية.

ويذكر أن مسابقة «المتنبى الصغير في الشعر» أقيمت على مدار يومين، وتهدف إلى اكتشاف الموهوبين في فن القاء وكتابة الشعر بمدارس المرحلتين الابتدائية والاعدادية على مستوى ادارة العريش التعليمية لتحقيق الطلاقة اللغوية لدى التلاميذ الموهوبين في الشعر بالمرحلتين .