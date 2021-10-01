طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، لطيف الحرارة علي جميع الأنحاء خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 18 و29 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 22 و29 درجة، ورفح ما بين 18 و29 درجة ومدينتا الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 20 و28 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات بخصوص الظروف الجوية.