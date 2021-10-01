أخبار عاجلة

مواطنة تنشر فيديو لغزال تائه في الرياض.. و"الحياة الفطرية" تتفاعل: نقدر اهتمامكم -
ضبط مصنع للخمور داخل استراحة يديره أثيوبيون بمكة.. 3470 لترًا جاهزة للترويج -
"العسومي": قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالصلوات في باحات الأقصى باطل -
وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر -
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر -
سلك مساراً لم يطرقه غيره منذ 130 عاماً.. "الزعاق": "شاهين" أكثر الأعاصير غرابة -
"مطارات الرياض" تنضم لعضوية مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي -
بلينكن في مع لافروف: تصرفات طهران بالمجال النووي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن الاتفاق النووي -
الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء

Print
طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، لطيف الحرارة علي جميع الأنحاء خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 18 و29 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 22 و29 درجة، ورفح ما بين 18 و29 درجة ومدينتا الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 20 و28 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 9 وفيات و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب)

البرلمان الأوكراني يعلن إقالة رئيسه بأغلبية الأصوات (تعرف على السبب)

تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

بشرى ترد على اعتراضات يسرا في «الجونة»: «إنتي أغلى من أي مهرجان في العالم»

بشرى ترد على اعتراضات يسرا في «الجونة»: «إنتي أغلى من أي مهرجان في العالم»