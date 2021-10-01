هشام عاشور عن زواجه من نيللي كريم: أول مرة أعرف قيمة دعوات أمي

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قال هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق وزوج الفنانة نيللي كريم إنه فكر في الارتباط بالفنانة نيللي كريم منذ أن رآها لأول مرة على الشاطئ في الجونة حيث كانت ترسم لافتا إلى أنها رفضت طلبه في البداية في حين قالت نيللي كريم انها كانت ترتدي مايشبه البيجاما في أول لقاء بينهما ولم تكترث له.

وتابع هشام عاشور خلال ظهوره في برنامج«معكم منى الشاذلي» واصفا ارتباطهما بأنه تم بطريقة وسريعة جدا ولايتذكر حتى الآن كيف وقع في غرامها..لكنه قال «أول مرة اعرف قيمة دعوات أمي».

وتابع لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور خلال استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «CBC» أنه فجأة وجد نفسه ونيللي يفكران في الزواج وقال: «بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج.. ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الجواز بالذات مكنتش بفكر انه يبقى بالسرعة دي خاصة أني كنت عايش حياتي وبراحتي.. وده خلاني فكرت إن الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات».

وأوضح هشام عاشور أن شقيقه رامي عاشور كان سبب تعارفهما لأنه اتجه للغناء فكان بوابة التعارف على نيللي لافتا إلى أن شقيقه «خاف على نيللي لأنها شخصية متواضعة بينما هو كان يعيش بحريته» بحسب وصفه.

وتحدث هشام عاشور أنه التقى بـ«نيللي» لأول مرة في الجونة بعد 3 سنوات من أول لقاء لهما بالولايات المتحدة وكان ينظر لها بطريقة مختلفة وشعر بطيبتها وتواضعها.

وتابع أنه عرض عليها الزواج بعد 3 أيام فقط من لقاءهما..وهو مافجأها بشكل كبير خاصة انها مازحته «شوف حد قدك» في إشارة إلى أنها تكبره بعدة سنوات.

وأضاف :«أقنعتها..والمفارقة أنني يوم الزفاف نزلت إلى البحر ..وحين حضر المأذون ظلوا يبحثون عني ..وطلعت من البحر والمأذون كان قاعد».