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بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة بدر

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بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة بدر بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة بدر

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وقع النائب الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعه بدر، بروتوكول تعاون يشتمل على كافة الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية لتحقيق عدة أهداف بين الطرفين في العديد من المجالات «الإعلام» «والإنتاج»، «والتوزيع التليفزيوني الإلكترونى» وتبادل الخبرات إلى جانب الاستفاده من الامكانيات البشرية بينهم.

وبموجب هذا البروتوكول تستعين جامعة بدر بالخبرات الإعلامية التي تحددها النقابة لإدارة القنوات والإذاعات والمواقع الخاصة بالجامعة والمرخص بها.

الجدير بالذكر أن نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده تهتم بالإدارة العلمية والاستعانة ببيوت الخبرة في البحث العلمى المتمثلة في الجامعات المصرية الرسمية والخاصة.

وفى ذات الوقت تقدم النقابة كل خبرتها وإمكانياتها للمساعدة الإعلامية لكل المؤسسات التي ترغب في التعاون مع نقابة الإعلاميين.

شهد توقيع البرتوكول من الجانبين كل من محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين دكتورة جيهان زهران مدير مركز الشركاء والعلاقات الخارجية، والدكتور أحمد وحيد عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة جيهان الريفي رئيس قسم الوثائق والجرافيك كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة دعاء حاتم بكلية الفنون التطبيقية.

المصرى اليوم

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