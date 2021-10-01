لجنة وزارية لمعاينة الطريق الشرقي في الغردقة

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أكد النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أنه تلقى مكاتبة رسمية من وزارة السياحة، حصلت المصري اليوم على نسخة منها، بأنه تم تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة تغطية شبكات المحمول على امتداد مسار طريق الجلالة، وذلك لتغطية الطريق وتقوية الشبكة.

وكشف الدابي عن قيام لجنة مشتركة بين وزارات النقل والداخلية والاتصالات بالاستطلاع الميداني لطريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي لتحديد حالة الطريق والأعمال المطلوب تنفيذها في نطاق اختصاص كل وزارة لتسيير حركة الأفواج السياحية على الطريق وذلك لانهاء معاناة السائحين في استخدام الاتوبيسات للطربق الزراعي واختصار زمن الرحلة وتمكين السائحين من تنفيذ برنامج الرحلة في زيارة المناطق الأثرية والسياحية.

وكشف مسؤولو نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر عن موافقة الأجهزة المختصة على تسيير حركة الأفواج السياحية القادمة من مدينة الغردقة للقيام برحلات اليوم الواحد للمناطق السياحية والأثرية بالقاهرة، وذلك من خلال طريق الجلالة الجديد حيث أن الطريق على درجة عالية من الكقاءة والجودة ومساره أقصر من العين السخنة الساحلي وأكثر تامينا.

كانت المصري اليوم قد نشرت عدة تقارير حول مطالبة مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحين بالغردقة، وزراء النقل والسياحة والداخلية ومحافظو البحر الأحمر وقنا والأقصر بالتدخل بفتح طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي أمام حركة التفويج السياحي اليومي القادم من الغردقة، والذي يقل آلاف السائحين يوميا لزيارة المناطق الأثرية بالأقصر لانهاء معاناة السائحين اليومية في رحلات اليوم الواحد حيث يصل طول الطريق 60 كيلو متر فقط ولا تتجاوز رحلته 40 دقيقة بدلا من ساعة ونصف على الطريق الزراعي قنا الأقصر الذي يضم نحو 100 مطب صناعي وانهاء معاناة السائحين اليومية في استخدام الطريق الزراعي خاصة السائحين من كبار السن والذين يعانون معاناة شديدة من طول الرحلة والبقاء داخل الاتوبيسات.