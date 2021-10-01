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عربة بمظلة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس في أسوان

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عربة بمظلة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس في أسوان عربة بمظلة لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس في أسوان

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لحماية عمال النظافة من حرارة الشمس أثناء عملهم، ابتكرت مدينة كلابشة بمحافظة أسوان، فكرة جديدة لحماية العاملين في مجال النظافة من خلال الاستعانة بعربة نظافة لجمع القمامة تحتوي علي مظلة لحمايتهم من أشعة الشمس.
وقال محمد جلال سكرتير مدينة كلابشة بأسوان إن الفكرة جاءت من خلال مجلس المدينة لحماية العاملين من عمال النظافة الذين يعملون في الشارع والشوارع العمومية لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، حيث تم الاتفاق مع أحد مصانع حاويات النظافة بمحافظة أسيوط لتصنيع عدد من عربات النظافة الخفيفة ذات الدفع اليدوي والتي تحتوي علي مظلة تحمي العامل أثناء عمله في الشارع من أشعة الشمس، لافتا الي أن العربة الجديدة تضم مكان مخصص لوضع المكنسة وأدوات النظافة التي يستخدمها العامل.
وأضاف أنه تم ارسال التصميم للمصنع وتم عمل العربة والتي يتم ادخالها لأول مرة بمحافظة أسوان كي يتمكن العامل من العمل في جو من الحماية من أشعة الشمس المباشرة ، حيث يتم تجميع القمامة في حاويات ونقلها للمكان المخصص للتخلص منها.
من ناحية أخري طالب المواطنون في أسوان بتعميم التجربة خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسوان خلال فصل الصيف.

المصرى اليوم

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