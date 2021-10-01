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وائل جمعة يكشف أسباب غياب أحمد فتوح أمام ليبيريا وموعد الإعلان عن القائمة

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وائل جمعة يكشف أسباب غياب أحمد فتوح أمام ليبيريا وموعد الإعلان عن القائمة وائل جمعة يكشف أسباب غياب أحمد فتوح أمام ليبيريا وموعد الإعلان عن القائمة

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كشف وائل جمعة مدير الوطني الأول، عن أسباب عدم مشاركة أحمد فتوح ظهير أيسر نادي ، في مباراة وليبيريا.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية، إن فتوح، اشتكى صباح الخميس، من معاناته من كدمة في العضلة الأمامية، وفضل الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب منحه راحة وعدم مشاركته في مواجهة ليبيريا».

وأضاف: «جميع اللاعبين حصلوا على إجازة اليوم الجمعة، باستثناء أحمد فتوح، فهو سيظل معنا في المعسكر، لاستكمال برنامجه العلاجي، ومعرفة إذا كان سيتواجد معنا في مواجهتي ليبيا من عدمه».

وعن إصابة محمد حمدي، قال: «محمد حمدي، اشتكى من إصابة خلال المباراة، وكيروش أجرى تعديلا داخل الملعب، وأشرك أحمد سمير في مركز الظهير الأيسر»، موضحًا: «محمد حمدي سيخضع للكشف الطبي وسنحدد إذا كان سيستمر في المعسكر أم لا».
وأشار: «تحدثت مع محمد الننى، لاعب خط وسط أرسنال ك، وأكد لي على جاهزيته لمباراتي ليبيا»، مضيفًا: «تواصلت التسع محترفين، خلال الفترة الماضية».

وعن موعد إعلان القائمة وعدد المحترفين قال «سيتم إعلان القائمة اليوم الجمعة، ومع إعلانها سيعلن كيروش هل سيضم كل المحترفين الذين أعلن عن أسمائهم من قبل أم لا».

كان المنتخب الوطني حقق الفوز على ليبيريا بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي اقيمت بينما مساء الخميس، استعدادًا لمواجهتي ليبيا، في تصفيات .

المصرى اليوم

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