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معتز إينو يهاجم فاروق جعفر بسبب تصريحاته ضد محمد شريف وأكرم توفيق

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معتز إينو يهاجم فاروق جعفر بسبب تصريحاته ضد محمد شريف وأكرم توفيق معتز إينو يهاجم فاروق جعفر بسبب تصريحاته ضد محمد شريف وأكرم توفيق

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أكد معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن محمد شريف وأكرم توفيق، لاعبا الأهلي والمنتخب الوطني، نجحا في الرد على فاروق جعفر، نجم الأسبق، في أرض الملعب خلال مباراة وليبيريا.

كان فاروق جعفر، انتقد الثنائي محمد شريف وأكرم توفيق، بعد المستوى الذي ظهر عليه الثنائي خلال الشوط الأول من مباراة مصر وليبيريا، الودية التي اقيمت مساء الخميس، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

وقال معتز إينو في تصريحات عبر برنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، إن فاروق جعفر، خانه التعبير في تصريحات ضد محمد شريف وأكرم توفيق، بأن اللعب الدولي غير الدوري، مضيفًا :«شريف وتوفيق، نجحا في الرد على فاروق جعفر، في الملعب، الثنائي كان من نجوم المباراة».

وأضاف: «محمد شريف، نجح في إحراز هدفي الفوز، وأكرم توفيق، قدم مباراة كبيرة سواء في الناحية الدفاعية أو الهجومية، على الرغم من أنه لا يشارك في مركزه الأصلي».

المصرى اليوم

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