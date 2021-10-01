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الرئيسة السابقة لإذاعة القراءن الكريم تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

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الرئيسة السابقة لإذاعة القراءن الكريم تتعرض لأزمة صحية مفاجئة الرئيسة السابقة لإذاعة القراءن الكريم تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

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تعرضت الرئيسة السابقة لإذاعة القراءن الكريم، هاجر سعد الدين لأزمة صحية مفاجئة.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة الإذاعية هاجر سعد الدين، وعلقت عليها قائلة: «دعواتكم بالشفاء العاجل للأستاذة الفاضلة هاجر سعد الدين، الإذاعية الكبيرة بإذاعة القرآن».

حصلت الدكتورة هاجر سعد الدين على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية من كلية البنات بجامعة الأزهر عام 1967، كما حصلت على ماجستير في الفقه عام 1978، والدكتوراه في الفقه عام 1990، قدمت أول برنامج لها في الإذاعة هو «دين ودنيا» عام 1972.

المصرى اليوم

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