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الكومي : أعطى اللاعبين الكثير والكثير وآن الأوان على اللاعبين لرد الجميل

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الكومي : الزمالك أعطى اللاعبين الكثير والكثير وآن الأوان على اللاعبين لرد الجميل الكومي : أعطى اللاعبين الكثير والكثير وآن الأوان على اللاعبين لرد الجميل

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قال الإعلامي إيهاب الكومي، إنه على الرغم من انتهاء أزمة القيد في نادي إلا أنه ما زال هناك نوعا من التمرد الخفي، موضحا أن بعض اللاعبين لا يحضرون التدريبات حتى الآن.

وأضاف إيهاب الكومي خلال تقديم برنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن اللاعبين معهم الحق لأن لديهم مستحقات متأخرة منذ الدوري الماضي، مضيفا لكن كان الله في عون حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لأن اللاعبين الذين تم التعاقد مهم سيكونون خارج نطاق النادي فماذا يفعل؟

وتابع إيهاب الكومي ، أن حسين لبيب كان لديه 12 مليون جنيها دفعها لحل مشكلة التعاقد وبعدها ينظر لمشكلة مستحقات اللاعبين، مضيفا أن الزمالك أعطى اللاعبين الكثير والكثير وآن الأوان على اللاعبين لرد الجميل.

وأردف إيهاب الكومي، عندما تم فتح باب التبرع لنادي الزمالك طُلب من الشخص الذي يملك ألف جنيه أن يتبرع بجنيه للنادي، لذا يجب على اللاعب الوقوف بجوار ناديه، مردفا «لو ليك 10 قروش قول هاخدهم 5، أنت لازم تبادر، وليه أطلب من الناس البسيطة هي اللي تدفع وحضرتك متقفش جنب ناديك؟».

واستطرد إيهاب الكومي أن اللاعبين ححقوا شهرتهم من خلال نادي الزمالك وبالتالي يجب عليهم رد الجميل أيضا، مضيفا أن الفريق يقدم كرة رائعة، وينبغي على اللاعبين التنازل عن جزء من مستحقاتهم حتى يبادر الآخرين لمساعدة النادي.

المصرى اليوم

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