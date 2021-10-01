«اتمرمطنا كتير» .. حمو بيكا يوجه رسالة لمتابعيه : «اسعى ولكل مجتهد نصيب»

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مستعرضا عدد من المهن التي عمل بها قبل اتجاهه لغناء المهرجانات الشعبية ، نشر مغني المهرجانات حمو بيكا ، ڤيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وظهر «بيكا» خلال الفيديو وهو يحمل الساطور ويقطع اللحوم أو يطلي بعض الجدران ثم في مشاهد أخرى ظهر وهو أمام جمهور حفلاته ليظهر التحولات التي مر بها.

وعلق حمو بيكا خلال الڤيديو : «من صغرنا تعبنا وشقينا عشان نعرف نعيش ..عشان منقولش لحد اديني .. عشان نرفع راس أهلينا وسط الناس«.

وتابع :«مخدنهاش بالساهل والله.. اتمرمطنا كتير وتعبنا كتير ولسه بنعافر وبنتعب وبنشقي وبنقف على شغلنا بايدينا".

واستعرض «بيكا» لقطات من وقوفه لإعداد وتجهيز الأطعمة في المطاعم التي افتتحها مؤخرا في الإسكندرية والقاهرة.

وأضاف خلال الفيديو: «زي ما كنا بنسعى عشان ربنا يكرمنا في الأغاني والمهرجانات.. بنسعى برضه عشان ربنا يكرمني في مشروعي وبشتغل فيه بايدي وبتعب مع الناس اللي شغالة في المكان ولو مش مصدق روح وشوف بعينك».

واختتم حمو بيكا الفيديو موجها حديثه إلى متابعيه ودعاهم إلى السعي قائلا : «اسعى وصدقني هتلاقي ربنا بيفتحلك ألف طريق وطريق.. بس متتعبش .. لكل مجتهد نصيب».

https://www.facebook.com/1157490624271079/posts/4654199764600130/