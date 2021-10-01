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أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني الأول، أن تجربة مباراة ليبيريا الودية، كانت مفيدة للغاية، مؤكدًا أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني يعرف امكانيات اللاعبين جيدًا.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على ليبيريا بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي اقيمت بينما مساء الخميس، استعدادًا لمواجهتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية: «كيروش، كانت لديه بعض الملاحظات لكي يستفيد منه في المعسكر المقبل»، مضيفًا :«يعرف اللاعبين جيداً ودرس إحصائياتهم ولديه العين القادرة على الحكم على اللاعب سريعاً».

وأضاف أن اللاعبون يشعرون أنه متواجد معه منذ 3 أو 4 أشهر، مشيرًا إلى أن كيروش، صاحب خبرة كبيرة وعمل مع منتخبات كبيرة، حيث درب 6 منتخبات في تصفيات كأس العالم وتأهل بأربعة منها للمونديال، ولديه اسم جيد وتاريخ كبير في كرة القدم».

وعن موعد انضمام المحترفين للمعسكر قال: «المحترفون سينضمون يوم 4 أو 5 أكتوبر المقبل، وكيروش سيختار في جميع معسكرات المنتخب 24 لاعبًا منهم 4 حراس مرمى».