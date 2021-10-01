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قال طلال أبوغزالة رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، إنه تربطه بمصر «علاقة غرام»، فالقاهرة هي قيادة الأمة العربية والقيادة التاريخية والحقيقية.

وأضاف «أبوغزالة» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس، أن اقتصاد مصر سيتقدم إلى السابع أو الثامن عالمياً، وذلك حسب تحليلات وتقارير دولية، والسبب يرجع إلى أن مصر تستثمر في المستقبل.

وأوضح: «أنا كل ما بأتي لمصر بشوف كوبري جديد يتم بناؤه ولينتقد من ينتقد، ولكن أنا لو خيرت لقررت كما تقرر القيادة المصرية أنا يهمني مستقبل مصر وليس حاضرها، عندما بدأت الكورونا انقسم العالم لقسمين الصين والغرب ونحن، إنسان وصحة الإنسان وحياة الإنسان، طلع رئيس الصين وقال روح الصين وسلامته وصحته مهمة ولكن مهم وبنفس القدر اقتصادنا ومستقبل وطن ولن نسمح حرصنا على حياتنا أن تموت البلد».