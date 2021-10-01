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أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم

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أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم
اقتصاديون يتوقعون انتعاشًا أكبر للقطاع

أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم

أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم. وإزاء هذا الرقم تباينت الآراء ما بين مؤيد لمناسبته لحجم القوة الشرائية للمستهلك في وآخرون يرونه ترفًا ومبالغة في زيارة تلك الأماكن!

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارًا لسجلات المطاعم والمقاهي التجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.

ويتوقع محللون اقتصاديون، بحسب برنامج "صباح العربية"، انتعاشًا أكبر في قطاع المطاعم والمقاهي بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة ، وذلك في وقت تنتظر فيه السوق السعودية فعاليات متنوعة بالتزامن مع إطلاق مواسم المملكة الترفيهية والسياحية. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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