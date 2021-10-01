أخبار عاجلة

وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر -
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر -
سلك مساراً لم يطرقه غيره منذ 130 عاماً.. "الزعاق": "شاهين" أكثر الأعاصير غرابة -
"مطارات الرياض" تنضم لعضوية مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي -
"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 11 أرضاً من قبل ملاكها في جدة -
قُبلة على الرأس وعكازان.. رسالة "قفاص" وتحديه الفشل الكلوي يقودانه للتكريم -
بعد دقائق من عقد القران.. أردني يطلّق عروسه لأغرب سبب -
"طبيب روماتيزم" يحذّر: السلوكيات الغذائية الخاطئة تمهد مع الوقت لهشاشة العظام -
الخارجية تُعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال جنوب باكستان -
الصيف خلص والبرد وصل بس الناس لسة في البحر.. استمرار الإقبال على شواطئ اسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" ينبه المدينة وتبوك: ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

Print
تشمل الوجه وأملج وضباء وينبع .. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لتبوك والمدينة المنورة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر

وكيل "الصحة" يكشف عن نتيجة متابعة 940 ألفاً جرى تطعيمهم بقطر

هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر

هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر

سلك مساراً لم يطرقه غيره منذ 130 عاماً.. "الزعاق": "شاهين" أكثر الأعاصير غرابة

سلك مساراً لم يطرقه غيره منذ 130 عاماً.. "الزعاق": "شاهين" أكثر الأعاصير غرابة

"مطارات الرياض" تنضم لعضوية مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي

"مطارات الرياض" تنضم لعضوية مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي