طلال أبو غزالة : يجب إلغاء كلمة إسلام من قاموس السياسة

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قال طلال أبوغزالة رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، إن كلمة «إسلام» يجب أن تلغي من قاموس السياسة، مضيفا: «الحزب الديمقراطي المسيحي يحكم بألمانيا لما لا نقول الحزب المسيحي يحكم».

وأضاف «أبوغزالة» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس، «أن الموضوع كله سيحل عندما تحل المشكلة الكبرى أن يوضع نظام عالمي واحد موحد له قطبان مشتركان».

وتابع :«فيه دولة عنصرية يهودية أكثر من إسرائيل، ليه الإرهاب عند العرب يسمى إسلامي، وعند إسرائيل لا يرتبط باليهودية وتسميه ديمقراطية؟!»، وواصل حديثه: «الآن إسرائيل همها الوحيد وطلبها أن نعترف بها كدولة يهودية وقالها بايدن، لن يحدث استقرار وقولت يومها هذا أصعب من وعد بلفور، لن يحدث استقرار إلا بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية».

وواصل: «أنا أرفض موضوع المحاسبة حسب الانتماء للإسلام»، مؤكدا رفضه لمصطلح «الإسلام السياسي»، وأضاف: «فيه جماعة ناقمين ومغضوب عليهم ومتضررين وصدف أنهم مسلمين، مصطلح الإسلام السياسي غلط ويسيء لأمتنا كلها».