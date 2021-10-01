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نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور : «مكنش في دماغي خالص» ()

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نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور : «مكنش في دماغي خالص» (فيديو) نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور : «مكنش في دماغي خالص» ()

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أجابت الفنانة نيللي كريم على سؤال الإعلامية منى الشاذلي وهو «مين اللى اصطاد التانى»، لترد قائلة: «أنا مكانش في دماغى خالص»، فانزعج زوجها لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور من إجابتها، لترد قائلة :«أنا بصيت على إنستجرام بتاعه وقلت له أنت لذيذ».

وأضافت أثناء لقائها في برنامج «معكم منى الشائلي»، الذي يعرض على شاشة cbc : «أن لقيت أستاذ جمال العدل كلمني، وقالي يا نيللي أنتي مع حد في الساحل وكنتوا ماسكين إيد بعض، قولتله أيوة حصل، قالي مفيش داعي الناس تقول كدة قولتله ما هو مفيش حاجة حصلت».

يشار أن نيللى كريم تزوجت من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور في النصف الأول من أغسطس 2021، في الساحل الشمالي وسط حضور أهل العروسين وأصدقائهما.

المصرى اليوم

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