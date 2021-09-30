وزير الاتصالات: مضاعفة ميزانية بناء القدرات البشرية 22 مرة خلال 3 سنوات

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شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا POSTECH لمنح درجة الماجستير المهنى في الهندسة في تخصص الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق شراكة جديدة مع جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا التي تحتل المرتبة الأولى في أسيا والثالثة على العالم في الجامعات ذات السعة الأقل من ٥ الاف طالب؛ لمنح درجة الماجستير خلال عام واحد على أن تبدأ الدراسة في الفصل الدراسى ربيع 2022 عبر منظومة إلكترونية تفاعلية؛ وتشمل المقررات الدراسية تخصصات تعلم الآلة والتطبيقات والواقع الافتراضي وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى والتنقيب على البيانات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستثمار في العقول البشرية والتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية في ضوء استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية التي يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى للوصول للشباب بمختلف مستوياتهم التعليمية وتخصصاتهم حيث تم مضاعفة ميزانية بناء القدرات 22 مرة خلال ثلاث سنوات؛ موضحا أنه يستهدف تنمية المهارات الرقمية لعدد 200 ألف شاب خلال العام المالى الحالى؛ منوها إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تأتى على قمة المنهج الهرمى حيث تسعى المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة إلى إعداد الكفاءات الشابة في أحدث علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يسلط الضوء على انجازات 10 سنوات في الدولة؛ حيث أشاد التقرير بالجهود المبذولة في مجال بناء الإنسان.

يذكر أن جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا والمعروفة باسم «بوستك» تعد من أعرق الجامعات البحثية في كوريا. ولقد تأسست الجامعة في عام 1986 ولديها أبحاث رائدة في مجالات العلوم والهندسة.

وقال السفير حازم فهمى سفير مصر في سيول أن المبادرة تدعم جهود الدولة المصرية للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛ موضحا أن جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا البحثية تحظى بالتصنيف الثالث عالمياً للجامعات أقل من 5 ألاف طالب؛ معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه الشراكة الجديدة نواة لتعميق العلاقات المصرية-الكورية وأن تثمر عن نجاحات مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعى .

وأشاد السفير هونغ جين ووك سفير كوريا الجنوبية في القاهرة بمبادرات بناء القدرات المصرية التي تحظى برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مشروعات التحول الرقمي والتنافس في سوق العمل العالمي؛ مؤكدا على أن هذه الشراكة ستؤهله خريجي المبادرة للحصول على فرص عمل متميزة في قطاع الأعمال ومن ضمنها الشركات الكورية العاملة في مصر، كما سيكون لهم دور مؤثر في المساهمة في تنمية الاقتصاد المصرى.

و قال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»أن فتح مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للشباب المصري هو العمود الفقري استدامة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعمل أيضا على تشجيع التعاون بين مجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية لخلق قيمة مضافة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق وقاعدة المهارات عالية القيمة في مختلف المسارات التكنولوجية.

وأكد الدكتور موو هوان كيم رئيس جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا البحثية على تقديره لاختيار جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا لتكون الشريك الكورى لمبادرة بناة مصر الرقمية؛ معربا عن تقديره لرؤية الحكومة المصرية للمضى قدماً في إطلاق هذه المبادرة الطموحة في ظروف الجائحة، مشيرا إلى نجاح هذا البرنامج في إزالة الحواجز حيث دفعت هذه الشراكة الجامعة إلى تفعيل «حرم الجامعة الافتراضي» ليكون طلاب مبادرة بناء مصر الرقمية أول الحاصلين على الماجستير افتراضياً من خارج كوريا وهو ما يعد نجاحا مشتركا.