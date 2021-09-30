تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشف التقرير الشهري لتعاملات البورصة خلال شهر سبتمبر عن اغلاق مؤشر ايجي اكس عند 10.517 نقطة بنسبة انخفاض 5.6 % بينما سجل مؤشر ايجي اكس 70 نحو2722 نقطة ليغلق على انخفاض بنسبة 7.5 % بينما سجل إيجي إكس 30 متساوي الاوزان انخفاضا بنسبة 4.5 % ليغلق عند مستوي 12885 نقطة بينما سجل مؤشر ايجي اكس 100 انخفاض بنسبة 6.9 % ليغلق عند مستوى 3671 نقطة

سجلت تعاملات المصريين نحو 85.2 % خلال شهر سبتمبر من اجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بينما استحوذ الأجانب على نحو 9.3 % ما بلغت تعاملات العرب نحو 5.6 % بعد استبعاد الصفقات .

وأوضح التقرير الشهري للبورصة عن شهر سبتمبر أن الأجانب سجلوا صافي مبيعات بقييمة 155.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي مشتريات بقيمة 561.5 مليون جنيه بعد استبعات الصفقات

وقال التقرير ان تعاملات المصريين مثلت نحو 83.7 % من قيمة التداول للاسهم منذ اول العام بعد استبعاد الصفقات بينما سجل الأجانب 9.6 % وسجل العربي نحو 6.7 % بينما سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2؟7 مليون جنيه وسجل العربي صافي مشتريات بقيمة 1.9 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام .

وبلغ اجمالي التداول خلال سبتمبر 91.5 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 10.04 مليون ورقة منفذة على 1.075 .

استحوذت الأسهم على الأسهم على 36.3 % من إجمالي التداول داخل المقصورة في حيث مثل التداول على السندات نحو 63.6 % خلال الشهر.